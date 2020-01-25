Yaşlı gönülleri sevindirdiler

BUGÜN NELER OLDU

MamakBelediyesi Aile Merkezlerine devam eden Mamaklı öğrenciler, yarıyıl tatili etkinlikleri kapsamında Gicik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Güler yüzleriyle büyüklere mutluluk veren öğrenciler yaşlı gönülleri sevindirmenin huzurunu yaşadı. Öğrencilerin huzurevi sakinlerine hak ettikleri sevgi ve saygıyı hissettirmek için gerçekleştirdikleri ziyarette sıcak sohbetler eşliğinde eğlenceli ve keyifli anlar yaşandı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan ve şarkı söyleyen huzurevi sakinleri ziyaretten doydukları memnuniyeti dile getirdiler.