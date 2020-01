Aski’nin pis suları Sakarya’yı kirletiyor

Büyükşehir Belediyesi idaresindeki Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'ne şehrin kanalizasyon sularını ulaştıran ana kolektör hattında yaşanan arıza nedeniyle pislikler Sakarya Nehri'ne akıyor. Vatandaşlar 51 gündür devam eden doğa katliamına son verilmesi çağrısında bulundu. Sakarya Nehri, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kaynaktan doğarak Ankara ve Bilecik'i geçtikten sonra Sakarya sınırları içerisine giriyor. Karadeniz'e dökülene kadar toplam 824 kilometrelik mesafe kat ediyor. Nehirden birçok canlı ve çiftçi istifade ederken üzerine kurulan hidroelektrik santrallerle ülke ekonomisine katkı sağlanıyor. Hayati bir öneme sahip olan Sakarya Nehri'nde Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından işletilen Tatlar Atık Su Arıtma Tesisi'ne kanalizasyon sularını ulaştıran ana kolektör hattında yaşanan arızanın giderilmemesi nedeniyle ciddi kirlilik yaşanıyor. Vatandaşlar 51 gündür giderilmeyen sorunun bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyor. İlgili kurumlar Sakarya'da atık su altyapısına yönelik olarak yapılan çalışmalarla Sakarya Nehri'ne evsel atık su karışmadığını ve nehrin şehir sınırları içerisinde temiz olarak aktığını çeşitli haber ve sosyal medya paylaşımlarıyla belirtiyor. Ancak ASKİ sorumluluğunda bulunan ve Türkiye'nin en büyüğü olan Tatlar Atık Su Arıtma Tesisine Ankara'nın atık sularını ulaştıran ana kolektör hattında yaşanan arızanın 51 gündür onarılamaması nedeniyle Sakarya Nehri her geçen gün kirleniyor. Bu kirlenme nedeniyle nehirdeki doğal yaşam, balıklar, nehirden faydalanan çeşitli canlılar büyük risk altında. Nehirden sulama suyu kullanmak için faydalanan çiftçiler ve tarım arazileri de büyük zarar görüyor. Ağır koku nehir kenarında bulunan yerleşim alanlarındaki vatandaşları olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar doğa katliamına bir an önce son verilmesini istedi.

