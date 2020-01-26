‘Dolandırıcılara karşı dikkatli olalım’

BUGÜN NELER OLDU

Genel Müdürlüğü, banka ödeme sayfaları, e-Devlet gibi sitelerin sahtelerini oluşturarak çok sayıda vatandaşın kart ve kimlik bilgilerini depolayan şahıslara yönelik dikkatli olunması uyarısında bulundu. Vatandaşların "0850" hatlardan gelen aramalara, özellikle kendilerini banka görevlileri olarak tanıtan şahıslara herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmamaları ve özellikle cep telefonlarına dolandırıcılar tarafından yönlendirilen SMS mesajlarını ve gelen şifre bilgilerini karşı tarafla paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.