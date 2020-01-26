Eve boş dönmedi

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üper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü, deplasmanda oynadığı maçta Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı: 1-1. Stada gelen taraftarlar, karşılaşmanın ilk dakikasında, önceki akşam 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'daki ve bölgedeki vatandaşlara destek amacıyla atkılarını sahaya attı. 20. dakikada sol açıktan Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top ceza sahası içinde Ankaragücülü Pazdan'ın eline değdi. Hakem Cüneyt Çakır VAR görüntüsünü izleyerek penaltı kararı verdi.
23. dakikada Kayserispor'da penaltı vuruşunu kullanan Mensah topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 27'de sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Situm'un vurduğu şut auta gitti. 31'de topla buluşan Mensah'ın kaleye çektiği şut yandan auta gitti. 50. dakikada orta alanda topla buluşan İlhan'ın verdiği ara pasta topla buluşan Dever'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti. 69'da sol açıktan serbest vuruş kullanan Pinto'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya kafa ile vuran Alihan topu ağlara yolladı:
1-1. TESELLİ BULDULAR
84'te Aksel Aktaş'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta top Orgill'e çarparak kornere gitti. Hakem Cüneyt Çakır topun Orgill'in eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.
Çakır, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı kararını ve Orgill'e gösterdiği sarı kartı iptal etti. 90'da Scarione'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla Ankaragücü, 10 kişi kaldığı maçtan puan çıkarıp teselli buldu.
H.K.Kayserispor: 1 MKE Ankaragücü: 1
STAT: Kadir Has GOLLER: Dk. 23 Mensah / Dk. 69 Alihan KIRMIZI KART: Dk. 49 Cebrail (Ankaragücü) SARI KARTLAR: Emre Demir, Mensah, Campanharo, Pedro, Rienstra / Cebrail, Pinto, Sedat, Canteros, Alihan HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail 5, Emre Taşdemir 6, Lopes 5, Oğuzhan 5, Rienstra 6, Situm 5 (Dk. 74 Enver 4), Campanharo 6, Mensah 6, Emre Demir 5 (Dk. 60 Aksel 4), Pedro 5 (Dk. 79 Kravets 4), Mesanovic 6 MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan 6, Sedat 6, Cebrail 5, Pazdan 5 (Dk. 56 Alihan 6), Dever 6, Kulusic 5, Pinto 5, Faty 6, Kitiou 5, Canteros 4 (Dk. 61 Abro 4), İlhan 6 (Dk. 87 Scarione ?) HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil