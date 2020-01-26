Eve boş dönmedi

üper Lig'in 19. haftasında Ankaragücü, deplasmanda oynadığı maçta Hes Kablo Kayserispor ile berabere kaldı: 1-1. Stada gelen taraftarlar, karşılaşmanın ilk dakikasında, önceki akşam 6.8 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ'daki ve bölgedeki vatandaşlara destek amacıyla atkılarını sahaya attı.23. dakikada Kayserispor'da penaltı vuruşunu kullanan Mensah topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 27'de sol kanatta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içine yaptığı ortaya Situm'un vurduğu şut auta gitti. 31'de topla buluşan Mensah'ın kaleye çektiği şut yandan auta gitti. 50. dakikada orta alanda topla buluşan İlhan'ın verdiği ara pasta topla buluşan Dever'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.84'te Aksel Aktaş'ın ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta top Orgill'e çarparak kornere gitti.Çakır, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyip penaltı kararını ve Orgill'e gösterdiği sarı kartı iptal etti.STAT: Kadir Has GOLLER: Dk. 23 Mensah / Dk. 69 Alihan KIRMIZI KART: Dk. 49 Cebrail (Ankaragücü) SARI KARTLAR: Emre Demir, Mensah, Campanharo, Pedro, Rienstra / Cebrail, Pinto, Sedat, Canteros, Alihan HES KABLO KAYSERİSPOR: İsmail 5, Emre Taşdemir 6, Lopes 5, Oğuzhan 5, Rienstra 6, Situm 5 (Dk. 74 Enver 4), Campanharo 6, Mensah 6, Emre Demir 5 (Dk. 60 Aksel 4), Pedro 5 (Dk. 79 Kravets 4), Mesanovic 6 MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan 6, Sedat 6, Cebrail 5, Pazdan 5 (Dk. 56 Alihan 6), Dever 6, Kulusic 5, Pinto 5, Faty 6, Kitiou 5, Canteros 4 (Dk. 61 Abro 4), İlhan 6 (Dk. 87 Scarione ?) HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Candaş Elbil

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