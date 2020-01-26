Evrak daha önemli hasta bakamam

YENIMAHALLE'DE önceki gün eşini boğaz enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle aile hekimine götüren bir vatandaş, muayene olmak için sıra aldı ve bekledi. Aile hekimi Dr. U.Ş., odasında muayene olan hasta olmamasına karşın içeriye hasta almayan doktor ısrarla içeri girmek isteyen hasta ve yakınana kendilerini alamayacağını içerde evrak işleri ile uğraştığını öğle tatiline girdiğini söyledi. Duruma tepki gösteren hasta yakını ise doktorun işinin hastaya bakmak olduğunu ve evrak işlerinin sonra da yapılabileceğini belirtti. Doktor ise "Gidin şikâyet edin hastaya bakmıyorum" diyerek kapısını kapattı. Aile, doktoru şikâyet etti. Aile hekimi odasını kilitledi gelen hastalara "Evrak işlerim var hastaya bakamam" demesi üzerine, eşinin muayene olması gerektiğini ifade eden vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. 'İçerde hasta yok neden içeri almıyorsunuz? Hastam var bakmak zorundasınız. Öğle tatili saati de henüz başlamadı' diye soran vatandaşa "Alamam çünkü buranın yönetimi şu anda bende. Hastalara bakmak zorunda değiliz" dedi. Vatandaşın 'yani siz evraklar hastadan daha mı önemli?' sorusuna "evet" yanıtını veren hekim vatandaşa istersen git şikâyet et beni dedi. Tartışma seslerini duyan bir başka hekim ise odasından çıkarak hastayı ben muayene edeyim ne olacak diyerek tartışmanın son bulmasını istedi.



DAHA AĞIR HASTA DA OLABİLİRDİ

Bir hekimin hastayı muayene etmekten başka daha önemli işleri olmaması gerektiğini ifade eden hasta yakını, "İnsanlar neden işlerini doğru düzgün yapmıyor? Hekimler mesleğe başlamadan önce yemin etmiyorlar mı? Yaşadığımız olay sonrası hakkımızı aramak istedik, İl Sağlık Müdürlüğü'ne şikâyette bulunduk. Bizim yerimizde daha ağır bir hasta da olabilirdi. Hekim önce hastayı muayene eder daha sonra evrak işlerini halleder. Doktorun tavrına çok üzüldük. Öğle tatiline 11 dakika kalmasına karşın öğle tatiline girdim buranın yönetimi bana ait diyen doktoru kınıyorum. Tartışmamızı duyup eşimi muayene eden diğer doktora çok çok teşekkür ederim" dedi.