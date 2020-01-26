Fahri trafik müfettişlerine eğitim verildi

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, fahri trafik müfettişlerine, tuttukları tutanakları hızlı bir şekilde işleme alınmasını sağlamak için geliştirilen "Fahri Trafik Müfettişliği Mobil Uygulaması" eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesince Mamak Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde verilen eğitimde, fahri trafik müfettişlerine yazma hakkına sahip oldukları ceza maddeleri anlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Daire Başkanı Mehmet Yavuz, burada yaptığı konuşmada, ülke genelinde 36 bin 610, Ankara'da ise 4 bin 779 fahri trafik müfettişi olduğunu belirterek, fahri trafik müfettişlerinin kural ihlal tespit tutanak işlemlerini kolaylıkla yapabilecekleri mobil uygulamanın 16 Temmuz 2019 tarihinde hayata geçtiğini anımsattı. Yavuz, fahri trafik müfettişlerinin 1997 yılından itibaren trafikte düzeni sağlamaya katkı sunmaya başladığına dikkati çekerek, "Trafiğin eğitim, ilk yardım, altyapı ve denetimden oluşan dört temel unsuru var. Denetim boyutu bizi ilgilendirir. Sizlerin de denetimin olduğu kadar diğer unsurların da birer parçası olmasını istiyoruz" diye konuştu.