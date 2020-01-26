İkinci el otomobilde rekor fiyat artışı

BUGÜN NELER OLDU

galericiler sitesinde faaliyet gösteren Seyhan Bağcı, ikinci elde otomobil fiyatlarının son bir ayda rekor artış gösterdiğini ve bu artışın yüzde yirmiye ulaştığını söyledi. ÖTV indirimi, kredi faizlerinin düşmesi ve sıfır araçların piyasaya sürülmesi ile fiyatların artacağı yönündeki beklenti nedeniyle 2019 Aralık ayında rekor satış gerçekleştirildiğini belirten Seyhan Bağcı, son bir ay içerisinde ise sektörde müthiş oranlarda fiyat artışı yaşandığını kaydetti. Bir ay içerisinde yüzde 20'ye yaklaşan fiyat artışı nedeniyle neredeyse sıfır araç fiyatlarına yakın rakamların ortaya çıktığını belirten Bağcı, "Yıllardır sektörün içerisinde yer alan birisi olarak, bugüne kadar böyle bir durumla karşılaşmadık. 2019 aralık ayında sattığımız araçları bugün almak istediğimizde sattığımız rakamlarımızın üzerinde alabiliyoruz. Burada da esnafın gerçek anlamda bir zararı söz konusu. İkinci el piyasası bir balon oluşturdu, fiyatların mevcut rakamlarda kalıp kalmayacağını zaman gösterecek" dedi.