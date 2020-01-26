İlhan başkan mutlu olmuştur

SÜPER Lig'de önceki gün Gaziantep FK'yı tek golle geçen Genç-lerbirliği'nin hocası Hamzaoğlu, "Başkanımızın vefatının üçüncü yılında zor bir maçta galip gelmemiz inşallah orada onu biraz olsun mutlu etmiştir" dedi. Gaziantep FK'yi 1-0 golle geçen Gençlerbirliği'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Hamzaoğlu, "İlhan (Cavcav) Başkanımızın vefatının üçüncü yılında ona böyle zor bir maçta galibiyet hediye etmek her şeyden önce bizleri mutlu etti. İnşallah o da orada biraz olsun mutlu olmuştur. Büyük emekler sonucunda ortaya çıkardığı bu kulübün yaşaması ve gerçekten Türkiye'ye örnek olacak bir şekilde yönetilmesi, gelecek yıllara taşınması çok önemli" ifadelerini kullandı.

RİZE SONRASI İYİ OLDU

Gaziantep FK'nın tam kontratak, deplasman takımı olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Çok tehlikeli oyunculara sahip. Geride sağlam savunma yapıp önde hızlı oyuncularla gole gitmeyi planlayan

bir takım. Geride kalabalık savunmayı aşmak için hafta içinde çalıştık. Zor da olsa bir gol bulduk, maçı kazandık. Geçen haftaki Rize mağlubiyetinden sonra bu maç çok daha önem kazanmıştı. Önümüzde Medipol Başakşehir ve Trabzonspor maçlarımız var. Bu galibiyet, daha güvenli hazırlanmamızı sağlayacak. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir Gençlerbirliği ortaya koyarız" şeklinde görüş belirtti.

ÖZELEŞTİRİ GELDİ

"Belki çok iyi futbol oynayamıyoruz ama bu saatten sonra ligde çok iyi futbol beklemek hayalcilik olur. Çünkü herkes kazanmanın derdinde. Son haftalarda aşağılarda girdabın içinde kalmamak için bir an önce puan toplama peşinde. O yüzden oyundan önce puan ve mücadele öncelik kazanıyor. Belki oyun anlamında çok iyi şeyler ortaya sunamıyoruz ama iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."