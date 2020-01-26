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Teknoloji yıldızları mamak’ta yetişiyor

Kurslara katılıp eğlenerek öğrenen öğrenciler için art arda etkinlik ve kurs düzenlenen ’nde bu kez öğrenciler için Robotik Kodlama Kursu başladı

Giriş Tarihi: 26.1.2020 ABONE OL
Teknoloji yıldızları mamak’ta yetişiyor
Mamak Belediyesi Aile Merkezlerinde yarıyıl tatilinde öğrenciler için kapılarını açtı. Kurs ile robotik programlama becerisi kazanan öğrenciler, çeşitli materyallerle robot yapmayı öğreniyor.
Mamak Belediyesi, vermiş olduğu bu eğitimle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeyi hedefliyor.
Aile Merkezlerindeki yeni kurslarla farkındalık oluşturduklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Aile Merkezlerimizde yediden yetmişe herkese her alanda hizmet veriyoruz. Özellikle hemşehrilerimizin geleceğe daha iyi ve daha donanımlı hazırlanmaları için yeni kurslar açıyoruz.
Bunlardan biri olan Robotik Kodlama Kursuyla teknoloji tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Eğitimle robotik kodlamanın yaygınlaşmasını amaçlıyoruz. Böylelikle geleceğin bilim adamlarını ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sağlayacağız" dedi.
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Teknoloji yıldızları mamak’ta yetişiyor
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