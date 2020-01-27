Altındağ Belediyesi depremzedelerin yanında

Altındağ Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından bölgede yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Ankara Valiliği ve Altındağ Kaymakamlığı koordinasyonunda AFAD'a teslim edilecek yardımlar, Altındağ Belediyesinin Hacettepe Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki hizmet binasında toplanıyor. Bugün yola çıkacak yardımlar için Altındağlılar 444 3919 numaralı Altınmasa Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi alabilecek. Depremzedeler için özellikle elektrikli ısıtıcı, battaniye ve kışlık kıyafet yardımı yapmak isteyen vatandaşlar, ürünleri belediye hizmet binasına teslim edebilecek. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatı ile belediyeye ait çorba ikram aracı ve personeller de Elazığ'daki deprem bölgesine gitti. Depremzedelere sıcak çorba ikramı yapacak olan Altındağ Belediyesi ekibi, AFAD koordinasyonunda görev yapacak.Altındağlıların yardımlarını deprem bölgesine ulaştırmak için köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Başkan Balcı, "Millet olarak acımız büyük. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kalanlara başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz depremin ilk anından itibaren milletimizin yanında. Ülkemiz tek yürek oldu. Başlattığımız yardım kampanyası ile Elazığlı ve Malatyalı kardeşlerimizin yanında olmak istedik. Yardım etmek isteyen belediyemize gelemeyen hemşehrilerimiz bizi arayabilir ve biz yardımlarını evlerinden alabiliriz" dedi.

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