ATO’nun TIRları yola çıktı

ANKARA Ticaret Odası'nın (ATO) Elazığ'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem felaketi nedeniyle mağdur olan vatandaşlara destek olmak için ihtiyaç duyulan malzemeleri içeren yardım TIR'ları yola çıkmaya başladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO üyelerinden yardım gelmeye devam ettiğini ve Elazığ'a TIR göndermeyi sürdüreceklerini belirterek, "157 bin üyemizle devletimizin de milletimizin de yanındayız" dedi. ATO'nun merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve bazı illerde de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremin hemen ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin çağrısı üzerine ve Ankara Valiliği öncülüğünde başlattığı kampanyada yardım tırları yola çıkmaya başladı. ATO'nun çağrısıyla ATO üyeleri ve Ankaralı vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen yardımlar ATO bahçesinde TIR'lara yüklendi. Yükleme işlemlerine ATO Başkanı Baran da katıldı. Depremde vefat edenlere Allah'tan rahmet, depremden etkilenen tüm vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerin ileten Baran, "Tüm kurum ve kuruluşlarıyla güçlü bir devletin mensubuyuz. Nerede afet olsa orada birlik olup gerekeni yapmaya çalışıyoruz. ATO olarak 157 bin üyemizle devletimizin de milletimizin de yanındayız. Bize nerede ihtiyaç duyulursa orada olmaya hazırız. Yardım TIRlarımızı göndermeye devam edeceğiz" dedi. ATO'nun yardım TIR'ı Elazığ AFAD'a ulaştırılacak.

BUGÜN NELER OLDU