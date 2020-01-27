Dar ama karakterli bir kadro

Ankaragücü'nü sezona hazırlayıp 3 maça çıkan Aykan Atik, Ankaragücü'ndeki 4. değişiklikle göreve gelmişti. Mustafa Kaplan'ın görevine son verilmesinin ardından yeniden direksiyona geçen Atik, hem kulüp hem de kariyeriyle ilgili konuştu. Önceki gün 1-1 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçından galibiyetle ayrılamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Atik, "Bu maçtaki hedefimize ulaşmak için Scarione'nin kullandığı son frikik pozisyonu gol olsaydı bizim için gerçekten harika bir galibiyet olacaktı"
dedi.
SCARİONE'Yİ RISKE ATMADIK
Kayserispor maçında son bölümde oyuna giren Arjantinli futbolcu Oscar Scarione'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle hafta içi maskeyle antrenmanlara çıktığını hatırlatan Atik, "Bu maçta ondan daha uzun süre faydalanmak istiyorduk ama sakatlığını riske atmak istemedik. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur ve Ankaragücü için tam anlamıyla hazır bir şekilde mücadele etmeye devam eder"
şeklinde görüş belirtti.
KARAKTERLİ FUTBOLCULARA SAHİBİZ
Dar bir kadrolarının bulunduğuna işaret eden Atik, "Elimizdeki kadroyla ne kadar iyi bir performans sergileyebiliriz diye tüm planlarımızı taktiksel anlamda hafta içi belirledik. Üstüne basa basa tekrarlamam gereken önemli bir konu var. O da tüm futbolcularımızın var gücüyle mücadele etmesi. Karakterli bir futbolcu topluluğuna sahip olduğumuzu net bir şekilde ifade etmem gerek"
diye konuştu.
SEZON BAŞINDA DA GÖREV YAPTIM
Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibini Kayserispor maçına hazırlayan Atik, şunları kaydetti: "Sezon başında da takımı hazırlamış ve ilk 3 maçta teknik direktör olarak görev almıştım. Ama o dönem lisansım teknik direktör olarak çıkarılmadığı için yedek kulübesine girememiştim. Hafta içinde de başkanımız Sayın Fatih Mert bana tekrar bu görevi layık görerek Kayserispor maçına takımı hazırlamamı istedi"
ifadelerini kullandı.
4 MAÇTA 6 PUAN KAZANDIRDIM
Bu göreve layık görüldüğüm için onur duyduğunu belirten Atik, "Başkanımıza teşekkür edip bu maça takımımızı hazırladım. Bu sezon sahaya girememiş olsam da 4 maçta Ankaragücü Teknik Direktörü olarak kulübümüze 6 puan kazandırmanın mutluluğu ile bundan sonraki süreçte de Ankaragücü çatısı altında verilecek her türlü görevde tüm profesyonelliğimle hiçbir görevden kaçmayacağımı ve var gücümle bu büyük camia için çalışacağımı belirtmek istiyorum"
dedi.
HATALARDA BAŞROL CÜNEYT ÇAKIR'IN
ANKARAGÜCÜ Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, Süper Lig'de sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Ve hataları liste olarak yayınladı. İşte Atasoy'un yorumlarıyla iddia edilen hakem hataları: - "1. HAFTA,
Konya maçında verilmeyen penaltı ve kaybedilen 2 puan... - 2. HAFTA,
Kayseri maçında rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol ve kaybedilen 2 puan... - 5. HAFTA,
F.Bahçe maçında aut yerine korner kararı sonrası kalemizde gördüğümüz gol ve giden 3 puan.. - 12. HAFTA,
Trabzonspor maçında Faty'nin Cüneyt Çakır tarafından ihraç edildiği pozisyon... - 18. HAFTA,
Konya'nın golü öncesi Alper Önal'ın düşürüldüğü pozisyonda hakemin VAR'a gitmemesi.. - 19. HAFTADA,
Cebrail'in kırmızısı, Pazdan'ın yer aldığı penaltı anı ve yine Kayseri lehine tereddütsüz verilen ve ardından iptal edilen penaltı..." pozisyonu..."