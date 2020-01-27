Dar ama karakterli bir kadro

Ankaragücü'nü sezona hazırlayıp 3 maça çıkan Aykan Atik, Ankaragücü'ndeki 4. değişiklikle göreve gelmişti. Mustafa Kaplan'ın görevine son verilmesinin ardından yeniden direksiyona geçen Atik, hem kulüp hem de kariyeriyle ilgili konuştu. Önceki gün 1-1 berabere kaldıkları Hes Kablo Kayserispor maçından galibiyetle ayrılamadıkları için üzgün olduğunu söyleyen Atik,dedi.Kayserispor maçında son bölümde oyuna giren Arjantinli futbolcu Oscar Scarione'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle hafta içi maskeyle antrenmanlara çıktığını hatırlatan Atik,şeklinde görüş belirtti.Dar bir kadrolarının bulunduğuna işaret eden Atik, "Elimizdeki kadroyla ne kadar iyi bir performans sergileyebiliriz diye tüm planlarımızı taktiksel anlamda hafta içi belirledik.diye konuştu.Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolların ayrılmasının ardından başkent ekibini Kayserispor maçına hazırlayan Atik, şunları kaydetti: "Sezon başında da takımı hazırlamış ve ilk 3 maçta teknik direktör olarak görev almıştım.ifadelerini kullandı.Bu göreve layık görüldüğüm için onur duyduğunu belirten Atik, "Başkanımıza teşekkür edip bu maça takımımızı hazırladım.dedi.ANKARAGÜCÜ Basın Sözcüsü İsmail Atasoy, Süper Lig'de sezon başından bu yana hakem hataları nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Ve hataları liste olarak yayınladı. İşte Atasoy'un yorumlarıyla iddia edilen hakem hataları: - "Konya maçında verilmeyen penaltı ve kaybedilen 2 puan... -Kayseri maçında rakibe verilmeyen kırmızı kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasında gelen gol ve kaybedilen 2 puan...F.Bahçe maçında aut yerine korner kararı sonrası kalemizde gördüğümüz gol ve giden 3 puan..Trabzonspor maçında Faty'nin Cüneyt Çakır tarafından ihraç edildiği pozisyon...Konya'nın golü öncesi Alper Önal'ın düşürüldüğü pozisyonda hakemin VAR'a gitmemesi.. -Cebrail'in kırmızısı, Pazdan'ın yer aldığı penaltı anı ve yine Kayseri lehine tereddütsüz verilen ve ardından iptal edilen penaltı..." pozisyonu..."

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