Hacettepe konservatuvarı öğrencilerine ring müjdesi

BUGÜN NELER OLDU

7 Ekim'den itibaren Hacettepe Üniversitesi Beytepe Metro İstasyonu-Hacettepe Beytepe Kampüsü arasında ücretsiz hizmet veren solo otobüslere öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü şimdi de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin yararlanması için solo otobüslerinden birini bugünden itibaren ring seferlerine başlatıyor.Her geçen gün öğrenci dostu uygulamaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 20 binin üzerinde öğrencinin taşındığı Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'ne 21'i körüklü olmak üzere ücretsiz 5 solo otobüsü ile hizmet veriyor. Kampüs içinde yer alan Ankara Devlet Konservatuvarı öğrencileri için 5 solo otobüsten 1'i ile ring servisi başlatacak olan EGO Genel Müdürlüğü, konservatuvar öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak. Otobüslerden indikten sonra kampüs içinde konservatuvara kadar 1,5 kilometrelik yolu sırtlarında müzik aletleriyle yürümek zorunda kalan öğrenciler, yeni uygulama sayesinde rahatlayacak.