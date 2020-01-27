İş insanları Yenimahalle’de

YENIMAHALLE Belediyesi VIP Salonu'nda düzenlenen yemeğe Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar'ın yanı sıra Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Veli Sarıtoprak ve yönetimi, Genç Girişim Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu, Yatırımcı Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Yıldıray Yoldar, Ostim Sanayici İşadamları Derneği Başkanı Süleyman Ekinci, Ankara Genç İşadamları Derneği Başkanı Serhan Yıldız, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, çok sayıda STK yöneticileri ve iş insanları katıldı. İş insanları ve STK yöneticilerine seslenen Yaşar "Bir ülkede STK ne kadar güçlü olursa o ülkede hukuk ve demokrasi o kadar güçlü olur. Gelişmiş ülkeler gücünü STK'lardan alıyor. Kuruluş amacına hizmet eden, eleştiri hakkını kullanan ve siyasetçiyi yanlış yaptığı zaman uyaran sivil toplum kuruluşları ülkenin gelişmesine katkı sunmaktadır. Siyasi partilerden önce demokratik kitle örgütleri demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Toplumun yararını gözetmeyen, çıkar ilişkileri ile kurulmuş bir yapıya STK diyemeyiz. 11 senedir STK'lara, hemşehri derneklerine ve eğitim derneklerine yetki çerçevemiz içerisinde, hukuk kurallarının dışına çıkmadan her desteği veriyoruz. STK ve iş insanları güçlü olursa, sosyal ve ekonomik olarak başarılı oluruz" dedi.

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