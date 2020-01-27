Mamak son saniyede güldü

TÜRKIYE Basketbol Ligi 16. haftasında Final Gençlik Basketbol Takımı'nı konuk eden Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, son bir saniye kala faul atışlarından bulduğu sayılarla sahadan 73-71 galip ayrıldı. İlk çeyreğe etkili başlayan rakip takım, skor üstünlüğünü kısa sürede eline aldı. Cevap vermekte gecikmeyen yeşilbeyazlılar farkın açılmasına izin vermeyerek yakın takibini sürdürdü.İKINCI çeyreğe savunmada daha iyi başlayan yeşil-beyazlılar rakibini arka arkaya top kaybına zorladı. Rakibinin savunmadaki zayıflığını kullanarak içeriden oynamaya devam eden Mamak Belediyesi farkı eriterek skoru 37-37 eşitledi.Üçüncü çeyrekte de dış şut denemelerine devam eden Final Gençlik Basketbol Takımı, arka arkaya kaydettiği sayıların ardından tekrar üstünlüğü eline aldı. Yeşil-Beyazlıların yeni transferi Varanauskas cevap vererek farkın açılmasına izin vermedi.Çekişmenin giderek yükseldiği karşılaşmada son çeyrekte iki ekip de kolay sayıya izin vermedi. Son 5 dakikaya 62-62 eşitlikle girilen karşılaşmada Yeşil-Beyazlılar bu dakikalarda gösterdiği reaksiyonla skor üstünlüğünü eline aldı. 29 saniye kala rakip takım bulduğu üçlükle skor bir kez daha eşitledi: 71- 71.

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