Ankara Elazığ için tek yürek oldu

ELAZIĞ'IN Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından yardımlar deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanmaya başlandı. Kızılcahamam Belediyesi önünde kurulan çadıra, halktan toplanan gıda malzemesi, giyim eşyası, battaniye, soba, çocuk bezi gibi ürünler, bölgedeki depremzedelere gönderilecek. 9 Yaşındaki Muhammed Arslan Ağı Sayan, cebindeki son 20 TL'yi bağışlayarak "cebimde son param olan 20 TL'yi harcayamadım. Yaşıtlarım orda evsiz soğuk havada dışarıdalar verdiğim para ile inşallah biraz olsun yardımcı olur" dedi. Kızılcahamamlı vatandaşlar 7 den 70'e tek yürek oldu. Kısa sürede harekete geçen vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini Kızılcahamam Belediyesi'ne teslim etti. Bazı vatandaşların yardım malzemelerini sırtında, omuzlarında zorlanarak taşıdığı, bazılarının ise taksiyle getirmek için çaba harcadığı görüldü. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yardım kampanyası çağrısında bulunduklarını belirterek Kızılcahamamlı her vatandaşa desteklerinden ötürü teşekkür etti.ELAZIĞ'DA meydana gelen 6,8'lik depremin ardından Yenimahalleliler de harekete geçti. Yenimahalle Belediyesi'nin başlattığı destek çağrısı üzerine harekete geçen Yenimahalleli vatandaşlar yardımlarını göndermeye başladı. Yenimahalle Belediyesi'nden "Yenimahalle Belediyesi olarak depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarının sarılmasına yardımcı olabilmek amacıyla ilk andan beri teyakkuz halindeyiz. Siz de bölgeye bağışlamak istediğiniz ihtiyaç malzemeleri için çağrı merkezimizle (444 93 64) görüşebilirsiniz" mesajı yayınlandı. Mesajın ardından çağrı merkezine destek telefonları yağdı. Ellerinde paylaşabilecek neyi varsa vermeye hazır olan Yenimahalleli vatandaşlar, evlerinden topladıkları battaniye, kıyafet, gıda malzemesi, elektrikli ısıtıcı gibi birçok insani ihtiyaç malzemesini belediye garajına taşımaya başladı. İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Üyesi Başkan Yaşar da bölgede temaslarda bulunmak ve TBB toplantısına katılmak üzere Elazığ'a gidiyor.POLATLI Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarı Tuncay Su, Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan çağrıya kayıtsız kalmayarak 2 ton nohutu olduğunu ve hepsini bağışlayacağını kaydederek, belediyeden nohutun deprem bölgesine ulaşımı için destek istedi. Sosyal medya üzerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne, "@ankarabbld iyi akşamlar. Ankara Polatlı Yağcıoğlu Mahallesi Muhtarıyım. Hali hazır ambarımda 2 ton civarı nohut var. Hiçbir ücret talebim yok. Deprem bölgesine ulaştırırsanız sevinirim" notuyla yardım talebinde bulunan Tuncay Su'ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa birimleri dönüş yaparak, "Merhaba Tuncay Su, yardım bekleyen vatandaşlarımıza verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 03122582323 numaralı telefonu arayıp AFAD koordinesinde ulaştırılmasını bilgilerinize sunarız" mesajını iletti. Su'nun AFAD ile iletişime geçip 2 ton nohutu Elazığ'a göndermesi bekleniyor.

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