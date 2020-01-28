G.Birliği, Başakşehir hazırlıklarına başladı

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan üç kaleli gol oyunuyla noktalandı. Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasındaki 20. haftanın açılış maçı cuma günü oynanacak.