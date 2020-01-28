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G.Birliği, Başakşehir hazırlıklarına başladı

Cuma günü İstanbul ekibiyle karşılaşacak Başkent temsilcisi puan almakta kararlı

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
G.Birliği, Başakşehir hazırlıklarına başladı
SÜPER Lig'in 20. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Haftayı Gaziantep FK galibiyetiyle kapatan başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda yapılan üç kaleli gol oyunuyla noktalandı. Medipol Başakşehir ile Gençlerbirliği arasındaki 20. haftanın açılış maçı cuma günü oynanacak.
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G.Birliği, Başakşehir hazırlıklarına başladı
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