Kayak Milli Takımından Bosna Hersek’te 7 madalya

BUGÜN NELER OLDU

KAYAKLI Koşu Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenen Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) yarışmalarında 7 madalya elde etti. Bosna Hersek'in Pale kentinde 25-26 Ocak'ta 11 ülkeden 100'e yakın sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen FIS yarışmalarında, milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Ayşenur Duman ilk gün 5 kilometre serbest teknik yarışmasında gümüş madalya kazanırken, ikinci gün 5 kilometre serbest teknik yarışmasında ise bronz madalyanın sahibi oldu. Erkekler 10 kilometre serbest teknik yarışmasında Yusuf Emre Fırat altın, Ömer Ayçiçek gümüş, Hamza Dursun ise bronz madalya kazanarak kürsüye çıktı. Ayrıca, Çocuk Kupası yarışmalarında her iki günde de milli sporcu İrem Dursun altın madalyayı boynuna takma başarısı gösterdi.