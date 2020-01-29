Adı Işıl soyadı zafer

TEKIRDAĞ'DA küçük yaşlarda başladığı tekvandoda uluslararası başarılar kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Işıl Zafer, yedinci kez Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Işıl Zafer, 18-23 Ocak'ta Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
DAHA önce dünya ve Avrupa şampiyonalarında gümüş, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Işıl, Ankara'da yedinci Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcu, 4 yıldır üst üste şampiyonluğun gurur verici olduğunu söyledi. HER zaman daha çok çalışıp katıldığı şampiyonalarda kürsüde yer almak istediğini ifade eden Işıl, şöyle konuştu: "İlkokulda bize bir kağıt vermişlerdi, orada bu sporla ilgili bir şeyler gördüm ve tekvandoyu merak ederek başladım. 9 yaşında bu spora başladım ve o günden sonra hiç bırakmadım."
"BALKAN şampiyonluğum var, Mısır'da dünya ikinciliği elde etmiştim. Geçen yıl da Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Ankara'da da zor müsabakaların ardından şampiyon oldum. Daha çok madalya alıp ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil etmeye devam etmek istiyorum."