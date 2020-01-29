Adı Işıl soyadı zafer

BUGÜN NELER OLDU

TEKIRDAĞ'DA küçük yaşlarda başladığı tekvandoda uluslararası başarılar kazanan 16 yaşındaki milli sporcu Işıl Zafer, yedinci kez Türkiye şampiyonluğunu elde etti.DAHA önce dünya ve Avrupa şampiyonalarında gümüş, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Işıl, Ankara'da yedinci Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcu, 4 yıldır üst üste şampiyonluğun gurur verici olduğunu söyledi. HER zaman daha çok çalışıp katıldığı şampiyonalarda kürsüde yer almak istediğini ifade eden Işıl, şöyle konuştu:"BALKAN şampiyonluğum var, Mısır'da dünya ikinciliği elde etmiştim. Geçen yıl da Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Ankara'da da zor müsabakaların ardından şampiyon oldum. Daha çok madalya alıp ülkemi uluslararası şampiyonalarda temsil etmeye devam etmek istiyorum."