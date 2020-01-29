Bilgisayar kursunu bitir altın bilezik tak

İSTIHDAM imkânı sağlama konusunda fark yaratan projeleri hayata geçiren Kahramankazan Belediyesi, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Bu doğrultuda, Kahramankazan Belediyesi, İŞKUR ve Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle "Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme" meslek edindirme kursu düzenlenecek. Yaklaşık iki ay sürecek kursu başarıyla tamamlayan kursiyerler kalifiye birer personel olarak kollarına altın bilezik takmış olacak. Kursiyerler böylece yoğun bir sanayi potansiyeline sahip olan Kahramankazan'da kalifiye personel olarak iş bulma imkânına kavuşacak.Meslek edindirme kursuna katılmak isteyenler başvurularını, belediye içerisindeki Kahramankazan Belediyesi İstihdam Merkezi ve İŞKUR irtibat noktasına yapabilecek. 17-50 yaş ve en az ilkokul mezunu olan tüm vatandaşlar kurs için başvuruda bulunabilecek. Kursa katılacak kursiyerler 30 Ocak'ta yapılacak mülakatın ardından belirlenecek. Kursiyerler için ilk ders zili 3 Şubat'ta çalacak. 17 Nisan'a kadar kursa katılan her bir kursiyere günlük 30 TL ücret ödenecek. Kursiyerler kurs boyunca da sigorta kapsamında olacak. Kursiyerler eğitimlerini ise Kahramankazan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman eğitmenlerden alacak.

BUGÜN NELER OLDU