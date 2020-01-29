BOTAŞ’ta Kalaycıoğlu dönemi

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HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden BOTAŞ'ta başantrenörlük görevine Zafer Kalaycıoğlu getirildi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda,denildi. LIGDE oynadığı 15 maçta 3 galibiyet alabilen başkent ekibi, dün Ender Kaya ile yollarını ayırmıştı. Tecrübeli başantrenör Zafer Kalaycıoğlu, kadın basketbolunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi ile şampiyonluklar yaşadı. KALAYCIOĞLU'NUN son olarak çalıştırdığı Yakın Doğu Üniversitesi, FIBA Avrupa Kupası'nı kazanma başarısı gösterirken, FIBA Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselmeyi başarmıştı.