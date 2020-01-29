Haydi çocuklar tatilde Bilim Merkezi’ne

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren "Feza Gürsey Bilim Merkezi" yarıyıl tatili nedeniyle yoğun günler yaşıyor. Başkentli çocukların boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmesini sağladığı Feza Gürsey Bilim Merkezi, haftanın 7 günü 09.00-17.00 saatlerinde hizmet veriyor. Başkentli minikler, birbirinden farklı atölyelerde düzenlenen bilimsel çalışmalara da katılıyor. Teknolojiyi ve bilimi eğlenerek uygulamalı öğrenen çocukların hem merak duygusu hem de el becerileri gelişiyor. Taha Yasir, "Uzay bilimine ilgi duyuyorum. İleride uçak mühendisi olmak istiyorum. Feza Gürsey Bilim Merkezi'ne atölyeye katılmak ve deney yapmak için geldim. Ayrıca mikroskop üzerinden canlıları inceleme fırsatı da buldum" dedi. Tatile girdikten sonra merkeze gelmek için can attığını söyleyen Behiye Nur Yavuz "Buradaki tüm deney aletleri ile oynadım. En çok sıcak hava balonunu beğendim" diye konuştu.