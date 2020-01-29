Hokeycilerimiz Avrupa’da ilk 8’de!

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SALON Hokeyi Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası C2'yi 2. sırada tamamlayarak Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi. Kadınlar Salon Hokey Avrupa Şampiyonası C2 müsabakaları, 24-26 Ocak tarihlerinde Hırvatistan'ın Zelina kentinde düzenlendi. Şampiyonada, Rusya, İskoçya, Polonya, Hırvatistan, Litvanya ve Galler ile mücadele eden ay-yıldızlılar 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak namağlup Rusya'nın ardından ikincilik madalyasını elde etti. Milliler bu sonuçla 2022 yılında düzenlenecek Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonaya katılma hakkı kazandı. Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, kadın hokeycilerin tarihi bir başarı elde ederek Türkiye'yi Avrupa'nın en iyi 8 ülkesinin bulunduğu şampiyonaya yükselttiğini aktararak, şunları kaydetti: "Avrupa Şampiyonası öncesi açıklanan ülke puanı sıralamasında son sırada yer almamıza rağmen bu takımları şampiyonada mağlup ettik. Türk hokeyi açısından tarihi bir başarı yakalayarak Avrupa'nın en iyi 8 ülkesi arasına girdik. Yolumuza aynen devam ediyoruz."