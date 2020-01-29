Şizofreni hastalarının tabloları TESK Sanat’ta

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ANKARA Şizofreni ile Yaşamayı Öğrenme ve Destekleme Derneği'nin (AŞ-DER) düzenelediği resim sergisi, Türkiye Esnaf ve Sanatları Konfederasyonu (TESK) Sanat Galerisi'nde açıldı. AŞ-DER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Coşar Şarer, açılışta yaptığı konuşmada, derneğin faaliyet gösterdiği sanat dallarında hastaların kendi başlarına değil, diğer sağlıklı bireylerle de bir arada çalıştıklarını söyledi. Amaçlarının farkındalık oluşturarak şizofreni tanısı konulan hastaların rehabilitasyon süreçlerine katkı sunmak olduğunu ifade eden Şarer, 12 yıl önce kardeşinin hastalığı dolayısıyla böyle bir dernek kurma ihtiyacı hissettiğini, şizofreni hastalarını sanatla rehabilite ederek tekrar sosyal hayata kazandırmaya çabaladıklarını belirtti. Şarer, 60 tablonun yer aldığı serginin üç gün süreyle gezilebileceğini kaydetti.