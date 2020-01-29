Yenimahalle’de madde bağımlılığı konuşuldu

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EMNIYET Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın geliştirmiş olduğu "Narko Rehber" projesi kapsamında Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi. Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda düzenlenen eğitimde, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) polisi Canan Yücel, personellere uyuşturucu ve madde bağımlılığı hakkında bilgi verdi. Katılımcılara ilk olarak uyuşturucu madde kullanımı önleme kısa film yarışmasında birinci olan "İki Ekmek" filmi izletildi. Filmin ardından Yücel, uyuşturucu ve çeşitleri, bağımlılık döngüsü, uyuşturucuya başlama nedenleri üzerine katılımcılara bilgi verdi.Canan Yücel, "Uyuşturucu kullanan Benim çocuğum içmez demeyin. Çocuklarınızla ilgilenin" dedi.