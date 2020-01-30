Anne ve 5 çocuğunun kömürlükte yaşam savaşı

4 yıl önce Irak'taki savaştan kaçarak 5 çocuğuyla Türkiye'ye gelen Türkmen anne Nesrin Alceri (37) 3 kızı ve 2 oğluyla beraber Yenimahalle'ye geldi. Eşini savaşta kaybetti. Komşuların yardımlarıyla ayakta kalmaya çalışan ailenin ise geçim kaynağı yok. Esentepe Mahallesi'nde bir vatandaş aileye kömürlüğünü kullanmaları için kiraya verdi. Anne Nesrin Alceri komşularından aldığı eşyalar ile kömürlüğü eve çevirdi. Sömestr tatili yüzünden bulaşığa giden Anne Nesrin Alceri, geçici olarak çalışıyor. Evdeki eski bir dikiş makinesiyle boncuk, elbise dikerek geçimini sağlamaya çalışıyor. Anne Aceri, dikiş makinesi eski olduğu için de bir şeyler yapmakta güçlük çekiyor. Sabriye (16),Yunus (13), Fatıma (6), Teymiye (4.5), Gazwan (3.5) kardeşlerin hayalleri ise yürekleri dağlıyor. Sabriye kardeşlerin en büyüğü, Lise 1'nci sınıfa gidiyor. Sömestr tatilinde annesinin yokluğunda kardeşlerine bakıyor. 13 yaşındaki Yunus 7. sınıf öğrencisi. Okuldaki derslerinden sonra bir berberde günlüğü 10 TL'ye çırak olarak çalışıyor. Komşuların yardımları ile okumaya çalışan çocuklardan 6 yaşındaki Fatıma ise anaokuluna başladı.Okullar tatile girdiği için bulaşık yıkamaya gittiğini söyleyen Anne Nesrin Alceri, "4 yıl önce Türkiye'ye geldik. Eşim 'Al çocukları git, canınızı kurtarın' dedi. Kimi 'Bombalamada öldü', kimi 'Yaralıydı, kalbi durdu' dedi. Herkes bir şey söyledi. Buraya geldik çok şükür. Oturduğumuz kömürlüğü buradan bir amca verdi. 'Temizleyin oturun' dedi. Bize kiraya verdi. Komşularımın da desteğiyle temizledik, ufak tefek eşyalarla düzeltmeye çalıştık. Çocuklarımla yaşamaya çalışıyorum. Her hangibir işte çalışmıyorum, çünkü çocuklarım küçük bırakacak kimsem yok. Evde boncuk yapıp satıyordum. Bir de eski bir dikiş makinem var, elbise dikmeye çalışıyorum. Şimdi okullar tatile girdi. Bir yer var bulaşıkçı arıyormuş geçici olarak. Ben de çocuklar evdeyken gideyim dedim. Evime 3-5 kuruş getirmek için. 13 yaşındaki oğlum günlüğü 10 TL'ye berberde çırak olarak çalışıyor. 5 çocuğumdan 3'ü okula gidiyor. Komşularımın yardımıyla ayakta kalmaya çalışıyoruz" diye yardım istedi.Elektrik taksitini ödemek için bulaşık yıkadığını söyleyen Anne Alceri, "Elektriğimiz bozuktu. Bir ağabey geldi. Bana 'Elektriğinizi yaparım ama az gider, çok gitmez' dedi. Bende yapın dedim. Normalde 60-70 TL geliyordu. Ödeyemeyince borç birikmiş. Elektrikçiler gelmişler ben yokken, 2 bin 900 TL ceza kesmişler. Ben de bunu ödemek için bir yere bulaşık yıkamaya girdim. Taksite böldüler. Borcu ödeyemezsem kesecekler. Bir gelirim yok. Evim soğuk. Evdeki eşyaları komşularım getirdi. Komşularım yastık yorgan getirdi ama yatağımız yok. Yerde yatıyoruz. Evim soğuk. Çocuklarım üşüyor. Çocuklarım küçük olduğu için çalışamıyorum. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU