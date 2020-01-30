Başkan Altınok: Risk taşıyan gecekonduları yıkıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

KEÇIÖREN Belediye Başkanı Turgut Altınok, Elâzığ depremiyle birlikte gündeme gelen kentsel dönüşüm projesine ilişkin bilgi vererek, "Göreve geldiğimiz nisan ayından bu yana 950'nin üzerinde gecekondunun yıkımını gerçekleştirdik. Sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlama hedefiyle Keçiören'de görüntü kirliliği oluşturan, risk taşıyan ve insanların yaşam kalitesini tehdit eden gecekondu yıkımlarına devam ediyoruz" dedi. Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme de dikkat çeken Başkan Altınok, 10 aylık çalışma döneminde ilçede bulunan ve risk oluşturan binaların yıkımıyla ilgili şu bilgileri verdi: "Metruk binaları biz de tespit ediyoruz, vatandaşlarımız da bizlere ihbar ediyor. Göreve geldiğimiz Nisan ayından bu yana 950'nin üzerinde gecekondunun yıkımını gerçekleştirdik"