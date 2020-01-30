BAŞKAN Fatih Mert hakem hatalarına maruz kaldıklarını savunarak, "Biz yeni bir yönetimiz. İlk geldiğimiz günden itibaren hakemlerin aleyhinde konuşmak istemedik. Maalesef mesela Cüneyt Çakır uluslararası tecrübe, Türkiye'nin gururu ama çok üzdü bizi. Trabzonspor maçında iki dakikada Faty'i oyundan attı, 45 dakika 10 kişi oynadık. Kayserispor maçında Cebrail'in atıldığı pozisyon; yani ben eski hakemlerle görüşüyorum, görüştüğüm herkes 'bu asla sarı kartlık ve faulluk bir pozisyon değil' dediler, kırmızı kart gereksiz dediler. Pazdan'ın penaltı pozisyonuyla ilgili 'Pazdan orada elini nereye koyacak, merak ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. "Art niyet olduğunu düşünmüyoruz, konsantrasyon eksikliği vardır. İyi niyetli düşünmeye devam ediyoruz" diyen Mert, şöyle devam etti: "Konyaspor maçında da Alper Ulusoy hocamız bizim Alper'e son dakikada yapılan faulde VAR'a gitmedi, ondan sonra biz o pozisyondan gol yedik. Konyaspor maçını hak edecek bir futbol oynamadık ama son dakikada böyle bir golle mağlup olduğumuz için üzüldük. Burada tırnaklarımızla kazıyoruz, bir puan bizim için çok çok önemli, çok kıymetli. Bunların da hakkımız yenilerek alınmasına gönlüm, camia razı değil. Bundan sonra biz de gerekirse daha yüksek sesle konuşacağız."Ankaragücü'nün ligde kalacağına inandığını kaydeden Mert, "Umudumu koruyorum. 'Başkanım hala bu takımın kalacağına inanıyor musun' diyorlar, evet inanıyorum, bence 5 aday var; 5 aday içerisinde 4'ü daha yakın o 4'ün içinde de en düşmeyecek takım bence Ankaragücü. 13 haftadır kazanamıyor olabiliriz ama bu hafta inşallah Kasımpaşa maçı dönüm noktası olacak. Bu hafta inşallah 3 puanla başlayarak devamını getiririz" dedi.

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