Hamzaoğlu: Stancu’yu riske edemeyiz

GENÇLERBIRLIĞI yarın deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Başkent temsilcisi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta Gaziantep FK'yi yendiklerini hatırlatarak,diye konuştu.Başakşehir'in oturmuş bir kadroya sahip olduğuna işaret eden Hamzaoğlu,dedi. Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Stancu'nun takımla çalışmalara başladığını söyleyen Hamzaoğlu, "Durumuna bakacağız. Çünkü Stancu'yu da riske edemeyiz. Eğer riskli bir durum görürsek oynatmayız" dedi. Hamzaoğlu, başka transfer yapıp yapmayacaklarıyla ilgili soruya ise "Şu anda yok gibi görünüyor. Zaten kadromuz yeterli diye düşünüyoruz. Kulübün şartlarına ve bizim oyun anlayışımıza uygun bir oyuncu olmadıktan sonra transfer ihtiyacımız yok gibi görünüyor" yanıtını verdi.

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