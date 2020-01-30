Kızılcahamam Belediyesi 2 ayda 32 bin ton atık topladı

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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nde Kızılcahamam, "Pilot İlçe" seçildi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, çalışmaların Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Birimi'ni kurarak başladığını, ardından ilçede bulunan kurumlarda sıfır atık gönüllüleri ve görevlileri seçildiğini, 36 kurum ve 14 belediye birimine iç mekan kumbaraları ve dış mekan konteynerları teslim edildiğini, toplama takvimi belirlendiğini ve mahalle aralarına konulmak üzere 250 adet geri dönüşüm konteyneri konulduğunu, ifade etti. Başkan Acar, 2019 Kasım ve Aralık Ayında 32 Bin ton atığın ayrıştırılıp ekonomiye kazandırıldığını belirterek, 2019'da 15 ton kağıt, 12 ton cam ve 5 ton metal toplandığını söyledi.