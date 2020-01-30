‘Ligde kalacağımıza inanıyorum’

AKÇAY

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağıyla ilgili,dedi. Mert, Beştepe Tesisleri'nde transfer yasağı, yeni teknik direktörleri Mustafa Reşit Akçay ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının henüz kalkmadığını belirten Mert,ifadelerini kullandı. Mustafa Kaplan'ın ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirilmesiyle ilgili ise Mert, şunları söyledi: "Mustafa Reşit Akçay hocamızla bir önceki dönemde görüştük, ancak o dönem tercihimizi takımı tanıdığından dolayı Mustafa Kaplan'dan yana kullandık. Bu dönemde 7-8 hocayla görüşmemiz oldu. Bunların büyük kısmı transfer yasağı kalkarsa gelebileceğini söyledi.""Mustafa Reşit hoca geçen görüştüğümüzde dededi. Bu sefer de öyle dedi;dedi. Takımda 4-5 oyuncuyla da önceden çalışmış. Onun için dün yönetimle toplandık iki isim vardı, Mustafa Reşit Akçay oldu."ANKARAGÜCÜ, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.