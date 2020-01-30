‘Ligde kalacağımıza inanıyorum’

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer yasağıyla ilgili, "Çözemediğimiz dosyalar var. Kamu kurumlarıyla olan borçları yapılandırmak için uğraşıyoruz, belli bir noktaya geldik, bugün yarın netleşir"
dedi. Mert, Beştepe Tesisleri'nde transfer yasağı, yeni teknik direktörleri Mustafa Reşit Akçay ve takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Transfer yasağının henüz kalkmadığını belirten Mert, "Ankaragücü'nde transfer yasağıyla ilgili çözemediğimiz dosyalar var. Kamu kurumlarıyla olan borçları yapılandırmak için uğraşıyoruz, belli bir noktaya geldik, bugün yarın netleşir"
ifadelerini kullandı. Mustafa Kaplan'ın ardından teknik direktörlük görevine Mustafa Reşit Akçay'ın getirilmesiyle ilgili ise Mert, şunları söyledi: "Mustafa Reşit Akçay hocamızla bir önceki dönemde görüştük, ancak o dönem tercihimizi takımı tanıdığından dolayı Mustafa Kaplan'dan yana kullandık. Bu dönemde 7-8 hocayla görüşmemiz oldu. Bunların büyük kısmı transfer yasağı kalkarsa gelebileceğini söyledi."
ADAY İKİ İSİM VARDI
"Mustafa Reşit hoca geçen görüştüğümüzde de 'Transfer fark etmez ben her türlü gelir, Ankaragücü'nde görev yaparım'
dedi. Bu sefer de öyle dedi; 'Transferin açılmasını isterim tabii ki ama açılmazsa bile ben bu takımla ilgili gerekeni yaparım'
dedi. Takımda 4-5 oyuncuyla da önceden çalışmış. Onun için dün yönetimle toplandık iki isim vardı, Mustafa Reşit Akçay oldu."
AKÇAY YÖNETİMİNDE İLK ANTRENMAN
ANKARAGÜCÜ, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Başkent ekibi, ligin 20. haftasında 2 Şubat Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirdi.