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ANKARA Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı.Törene Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, davetliler, hakemler, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı.Açılış töreninde Hakan Bebek ve Metin Şahin birer konuşma yaparken dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.