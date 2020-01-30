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Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı

Giriş Tarihi: 30.1.2020 ABONE OL
Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı
ANKARA Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı. 43 ilden 282 kulüp ve 1104 sporcunun mücadele ettiği şampiyona için Taha Akgül Spor Salonu'nda açılış töreni düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Daire Başkanı Hakan Bebek, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, davetliler, hakemler, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı.

AFAD'A DESTEK ÇAĞRISI
Açılış töreninde Hakan Bebek ve Metin Şahin birer konuşma yaparken dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Başkan Şahin, konuşmasında Elazığ ve Malatya'yı etkileyen 6.8 şiddetinde depremin ardından tekvando camiasını AFAD'a destek olmaya davet etti.
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Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi yapıldı
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