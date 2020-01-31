Başkentten “Sıfır Atık Projesi”ne iki yılda 96 bin tonluk katkı

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ANKARA Valiliği, 2018'den bu yana, gerek mahalli idarelerden gerek bina ve yerleşkelerden toplanan 96 bin tonu aşkın geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Sıfır Atık"ın, "israfın önlenmesini, kaynakların verimli kullanılmasını, atık miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını, atıkların geri dönüşümünü kapsayan atık önleme yaklaşımı" şeklinde tanımlanmış bir hedef olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında pilot il seçilen Ankara'da, 2018'den kent genelinde bin 943 eğitim kurumu ve yurdun sıfır atık sistemine geçirildiği kaydedildi.