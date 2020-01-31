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Karne harçlıklarını depremzedelere gönderdi

İlkokul öğrencisi Çağan Kisbet, karne harçlıklarını “Kardeşlerim, bu zor günleri beraber aşacağız. Kendinizi yalnız hissetmeyin” notu ile ’daki depremzedelere gönderdi

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Karne harçlıklarını depremzedelere gönderdi
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ankara Çankaya Köy Hizmetleri İlkokulu 2/A sınıfı öğrencisi Çağan Kisbet'in Karne harçlıklarını Elazığ'daki depremzede çocuklara gönderdiğine dair dekont ve yazdığı mektuba yer verildi. Küçük Çağan'ın Elazığ'daki depremzede çocuklara hitaben yazdığı ve geçmiş olsun dileklerini dile getirdiği mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Keşke orada olup size kendi ellerimle yardım edebilseydim. Okul harçlıklarımı ve karne hediyemden biriktirdiğim paralarımı siz göndermek istiyorum, kocaman yaralarınıza merhem olsun diye. İnşallah bu mektubum ve gönderdiklerim elinize geçer. O zaman çok sevinirim. Elimizde daha fazla imkan olsa, daha fazla yardım etmek isterdik. Güçlü olun, korkmayın sevgili kardeşlerim. Bu zor günleri beraber aşacağız. Kendinizi yalnız hissetmeyin." Çağan'ın ailesinden izin alınarak yapıldığı belirtilen paylaşım Twitter'da yoğun ilgi gördü.
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Karne harçlıklarını depremzedelere gönderdi
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