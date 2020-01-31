Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Türk Telekom’un gözü liderlikte

’un gözü liderlikte

Başantrenör Gören, FIBA ’nde son hafta yapacakları maçı da kazanarak A Grubu’nu ilk sırada bitirmek istediklerini ifade etti

Giriş Tarihi: 31.1.2020 ABONE OL
Türk Telekom’un gözü liderlikte
TÜRK Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 13 sayı farkla 100-87 mağlup ederken, çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Başantrenör Burak Gören, son hafta yapacakları karşılaşmayı da kazanıp grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.

İKİ KULVARDA YARIŞ
GÖREN, "Türkiye ligi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir yarışın içerisindeyiz. Üst üste bu kadar maç oynamanın oyuncular üzerinde gerçekten bir zorluğu ve sorumluluğu oluyor. Bugüne kadar çok başarılı bir şekilde geldik. Her şey son hafta belli olacak. Kazandığımız an grubu birinci bitireciğiz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türk Telekom’un gözü liderlikte
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN