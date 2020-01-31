Türk Telekom’un gözü liderlikte

TÜRK Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 13 sayı farkla 100-87 mağlup ederken, çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu. Başantrenör Burak Gören, son hafta yapacakları karşılaşmayı da kazanıp grubu lider bitirmek istediklerini söyledi.
İKİ KULVARDA YARIŞ
GÖREN, "Türkiye ligi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir yarışın içerisindeyiz. Üst üste bu kadar maç oynamanın oyuncular üzerinde gerçekten bir zorluğu ve sorumluluğu oluyor. Bugüne kadar çok başarılı bir şekilde geldik. Her şey son hafta belli olacak.
Kazandığımız an grubu birinci bitireciğiz" dedi.