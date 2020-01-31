Türk Telekom’un gözü liderlikte

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Telekom, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son maçında Polonya temsilcisi Polski Cukier Torun'u 13 sayı farkla 100-87 mağlup ederken, çıktığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan taraf oldu.GÖREN, "Türkiye ligi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi bir yarışın içerisindeyiz. Üst üste bu kadar maç oynamanın oyuncular üzerinde gerçekten bir zorluğu ve sorumluluğu oluyor.Kazandığımız an grubu birinci bitireciğiz" dedi.