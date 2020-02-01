Muhammed Türkiye’de şifa bulacak

SURİYELİ Muhammed Ankara'dan şifa bekliyor. 2 yıldır lösemi ile savaşan Muhammed Alsino'nun(17), ülkesindeki savaş yüzünden tedavisi yarım kaldı. Bayrağını Sevenler Platformu'nun girişimleri ile Türkiye'ye getirilen Muhammed öncelikle Mardin'e ardından da Ankara'ya sevk edildi. Savaşın ortasında bir de kanserle savaşmak zorunda kalan Muhammed abisinden alınacak ilik ile hayata tutunacak. Yıllar önce Avusturya'ya giden abi Abdül Hamit kardeşinin şifa bulması için yıllar sonra kardeşi ile Türkiye'de buluştu.Ülkesindeki savaş yüzünden akut lenfoblastik lösemi hastalığına derman bulamayan Muhammed'e Türkiye yardım eli uzattı. Ülkesinde doğru düzgün tedavi olamayan Muhammed, Suriye'deki doktorunun Suriye'de kendisini tedavi edemeyeceğini ilaç dahi olmadığını söyleyince çareyi Türkiye'de aradı. Muhammed 22 Ocak'tan itibaren Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyor.16 yıldır görmediği abisini de hastalığı vesilesi ile hastanede gören Muhammed abisinden alınacak ilik nakli ile sağlığına kavuşacağı günü bekliyor. Kardeşinin iyileşeceğini belirten abi Abdül Hamit Alsino(20), kendilerine Türkiye'nin sahip çıktığını söyledi. Yıllardır Avusturya'da yaşayan ve kardeşinin hastalığını duyar duymaz Türkiye'ye koşan abi kardeşi iyileşince onunla birlikte ülkelerini savunmaya gideceklerini ifade etti. Anne baba ve bir kardeşlerinin halen Suriye Haseke'de olduğunu belirten Alsino, "Kardeşimin hastalığı nedeniyle geldim benim iliğim onunla uyuyor. Şehir Hastanesi'nde kemoterapi tedavisi görüyor. Kardeşimin iyileşmesini istiyorum. Avusturya kardeşimi kabul etmedi. Türkiye çok güçlü ve yardım sever bir ülke. Allah cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve sağlıkçılardan razı olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU