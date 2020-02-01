Müzik tutkunlarına Gölbaşı Belediyesi’nden kurs

BUGÜN NELER OLDU

GÖLBAŞI Belediyesi'nin Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde bağlamadan gitara, neyden kemana kadar bir çok farklı müzik eğitiminin verildiği kurslarda toplamda 351 kursiyer eğitim görüyor. Kursa katılanlara usta öğreticiler tarafından ney eğitimi verilirken, kurslara toplamda 42 kursiyer katılıyor. Verilen eğitimler sayesinde yeteneklerini yansıtan kursiyerler, ney üflemenin tüm inceliklerini de öğreniyor. Kursiyerler neyden çıkardığı nağmeler ile kalplere dokunan neyi üflemeyi öğrenecek. Uzman eğitimciler tarafından verilen keman kursuna her yaştan 42 kursiyer katılırken, gerçekleştirilen eğitimlerde müziğin temel öğeleri, keman çalmada duruş ve tutuş, keman çalmada birinci konum ve temel yay teknikleri gibi konular öğretiliyor. Gitar kursuna giden 106 kursiyer ise hem keyifli zaman geçirip hem de gitar öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. Uzman eğitmenler tarafından yürütülen eğitimlerde, kursiyerlere pop gitar metodu, klasik gitar metodu ve diğer teknikler konusunda eğitimler veriliyor. 112 kişinin katıldığı bağlama kurslarında ise kursiyerlere nota, bağlamanın tanımı ve özellikleri, bağlama düzeninde tüm beceriler ve tüm türkülerin çalınıp söylenmesi konularında eğitim veriliyor.