Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü

Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü
SINCAN'DA iki arkadaş, "Vakit Daralıyor" isimli saat kulesine tırmandı. Çıktıkları yerden inmeye çalışan gençlerden biri, kuledeki süs taşlarının başına düşmesi sonucunda yaralandı. Olay, Sincan Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen iki arkadaş, "Vakit Daralıyor" isimli saat kulesine tırmandı. Kulede duran gençlerden biri, bir süre sonra çıktıkları yerden inmeye çalıştı. Bu sırada, gencin aşağı inmek için tutunduğu süs taşlarından bazıları koparak gencin başına düştü. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra yaralı genci hastaneye sevk etti. Kuleye birlikte tırmandığı arkadaşı ise yaralı gencin yanı başından ayrılmadı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Saat kulesine tırmanan gencin başına süs taşı düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN