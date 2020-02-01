Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum

İsrail'in Filistin'i işgalinden sonra Türkiye'ye gelen ve üç senedir burada yaşayan 22 yaşındaki Filistinli güreşçi Ali Aburumaila, Türkiye adına güreşmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan Ali Aburumaila, bazı ülkelerin Filistin'i tanımadığı için Türkiye'yi temsil etmek istediğini söyledi.
Ankara Elmadağ Güreş Kampı'nda serbest güreş milli takımı ile antrenman yapan güreşçi, Filistin'de çok stresli bir hayat yaşadıklarını belirterek, "Ben 2012 yılında güreşe başladım. Çünkü hayatımız çok stresli geçiyor.
Spor yaptığımız an stresleri atıyoruz. Güreş, boks, koşu fark etmez, içimizdeki stresleri atıyoruz. O nedenle severek bu spora başladım. Çünkü içimde ağırlık var ve onu atıyorum"
dedi ve şöyle devam etti:
İMKÂNLARIMIZ ÇOK KISITLI
"2012 yılında güreşe başladım. Çünkü hayatımız çok stresli geçiyor. Spor yaptığımız anda stresleri atıyoruz. 2014'te Fransa'ya gittim ve Filistin'i temsil ettim. Orada 1'inci oldum. Hiç tekniğim yoktu ama inanıyoruz, gücümüz var.
Filistin'de hiç malzememiz yok, imkanımız yok, federasyon var ama ufak tefek bir şey" şeklinde konuştu.
BİZE ÇOK İYİ DAVRANILIYOR
"Bir de evimizden çıkarken her an geri dönebiliriz. Az önce söylediğim gibi hapishanede yaşıyoruz. İsrail askerleri sokakta oluyor, onlar her istediği zaman dön diyebiliyor ve onlar dön dediklerinde dönmen gerekiyor. Bir şey diyemezsin, ölürsün. Düşünebiliyor musunuz ne kadar kötü bir durumdayız.
Filistin'de imkanlar sıfır. Ama Türkiye'ye geldiğimizde her şey değişti. Avrupa, Dünya şampiyonlarıyla oturup sohbet ederek, onların teknikleri, samimiyetleri, dost olarak konuşmaları ki ağabeylik kazandık burada. Ben geldiğimde hiç böyle düşünmemiştim. Ustalarımız, ağabeylerimiz gerçekten çok şefkatli bir şekilde davranıyorlar.
Ondan dolayı gerçekten Türkiye halkına çok teşekkür etmek istiyorum."
AYDIN'A TEŞEKKÜR
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a teşekkür eden Ali Aburumaila, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin önemine vurgu yaprak, "Filistin adına Avrupa şampiyonalarına katılamıyorum. Çünkü bazı ülkeler Filistin'i tanımıyor. Tanımadığı için bize vize vermiyor. Bu nedenle Türkiye'yi temsil etmek istiyorum. Türkiye vatandaşlığı almaya çalışıyorum. Musa Aydın başkanım da bana çok yardımcı oluyor. Vatandaşlığı alıp Türkiye Şampiyonası'na katılacağım.
Sonra da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Türkiye ve Filistin bayrağı arasında benim için hiçbir fark yok"
ifadelerini kullandı.
TAHA AKGÜL İDOLÜM
Kendisine Taha Akgül'ü örnek aldığını vurgulayan güreşçi Ali Aburumaila, "Hedefim olimpiyatlar. 2024 Olimpiyatları'na katılıp kesinlikle madalya alıp ülkemizi temsil etmek ve milli marşımızı duyurmak istiyorum. Taha Akgül en büyük örnek. Taha ağabeyimizle sohbetimiz oldu, manevi olarak bana çok destek verdi"
diye konuştu.