İsrail'in Filistin'i işgalinden sonra Türkiye'ye gelen ve üç senedir burada yaşayan 22 yaşındaki Filistinli güreşçi Ali Aburumaila, Türkiye adına güreşmek için çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndaAnkara Elmadağ Güreş Kampı'nda serbest güreş milli takımı ile antrenman yapan güreşçi, Filistin'de çok stresli bir hayat yaşadıklarını belirterek,Spor yaptığımız an stresleri atıyoruz. Güreş, boks, koşu fark etmez, içimizdeki stresleri atıyoruz. O nedenle severek bu spora başladım.dedi ve şöyle devam etti:"2012 yılında güreşe başladım. Çünkü hayatımız çok stresli geçiyor. Spor yaptığımız anda stresleri atıyoruz.Filistin'de hiç malzememiz yok, imkanımız yok, federasyon var ama ufak tefek bir şey" şeklinde konuştu."Bir de evimizden çıkarken her an geri dönebiliriz. Az önce söylediğim gibi hapishanede yaşıyoruz. İsrail askerleri sokakta oluyor, onlar her istediği zaman dön diyebiliyor ve onlar dön dediklerinde dönmen gerekiyor.Filistin'de imkanlar sıfır. Ama Türkiye'ye geldiğimizde her şey değişti. Avrupa, Dünya şampiyonlarıyla oturup sohbet ederek, onların teknikleri, samimiyetleri, dost olarak konuşmaları ki ağabeylik kazandık burada. Ben geldiğimde hiç böyle düşünmemiştim.Ondan dolayı gerçekten Türkiye halkına çok teşekkür etmek istiyorum."Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'a teşekkür eden Ali Aburumaila, Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğin önemine vurgu yaprak, "Filistin adına Avrupa şampiyonalarına katılamıyorum. Çünkü bazı ülkeler Filistin'i tanımıyor. Tanımadığı için bize vize vermiyor. Bu nedenle Türkiye'yi temsil etmek istiyorum.Sonra da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum.ifadelerini kullandı.Kendisine Taha Akgül'ü örnek aldığını vurgulayan güreşçi Ali Aburumaila, "Hedefim olimpiyatlar. 2024 Olimpiyatları'na katılıp kesinlikle madalya alıp ülkemizi temsil etmek ve milli marşımızı duyurmak istiyorum. Taha Akgül en büyük örnek.diye konuştu.

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