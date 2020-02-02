A.Gücü için kritik sınav

SÜPER Lig'in 20. haftasında Ankaragücü bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 19 haftada; 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet ile topladığı 15 puanla 16. sırada bulunurken, Ankara ekibi ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile aldığı 13 puanla 17. sırada kendine yer buldu. SÜPERSöz konusu müsabakalarda iki ekibin de 4'er galibiyeti bulunurken, bu seride 9 kez de 3 puan alan takım olmadı. Ligde ilk yarıda İstanbul'da oynanan müsabakada ise konuk ekip Ankaragücü 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Kasımpaşa-Ankaragücü müsabakası iki taraf için de ekstra önem arz ediyor. Kazananın ateş hattından çıkmaya yaklaşacağı maçta lacivert-beyazlılar 3 puan alması durumunda puanını 18'e yükseltecek.Ankaragücü de galibiyet almasıyla puanını 16 yapacak.Meler'in yardımcılıklarını Bahattin Duran ve İlker Takpak yapacak. Mücadelede Hakan Ülker ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Karşılaşma Mustafa Reşit Akçay'ın da ilk maçı olacak.

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