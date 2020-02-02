Keçıören sosyal medyada aktif

SOSYAL medya hesaplarına gelen mesajları tek tek inceleyen ve sorunların çözümü için ilgili birim müdürlüklerine talimat veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "1994'te göreve geldiğimizde belediyecilik konusunda ilkleri gerçekleştirdik. Ben Keçiören çocuğuyum, Keçiören'in hizmetkârıyım. Vatandaşımızın taleplerine anında cevap vermek için her bir sosyal medya hesabımızı verimli şekilde kullanıyoruz" dedi.Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaştan gelen talep ve beklentileri süratle karşılamak için şikâyet ve talep ağı kurulması noktasında düğmeye basan Başkan Altınok, şahsi ve belediyeye ait sosyal medya hesaplarından gelen mesajları da tek tek inceliyor. Vatandaşın özel ve genel taleplerinin karşılanması için birim müdürlüklerine talimat veren Başkan Altınok, ilgili vatandaşa da söz konusu talebi konusunda geri dönüş yapıyor. Sosyal medya hesapları Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden gelen talepler doğrultusunda ilçenin birçok noktasında çalışma başlattıklarını söyleyen Başkan Altınok, "Dilekçeyle talep ve beklentileri bildirme devri yavaş yavaş kapanıyor. Vatandaşlarımız şikâyet ve taleplerini artık elektronik ortamdan, sosyal medya hesapları üzerinden veya telefonla arayarak bizlere iletiyor. Bu durum belediyemizin sorunları tespit etmesi ve vatandaşlarımızın bize hızlı bir şekilde ulaşabilmesi konusunda da kolaylık sağlıyor" dedi.

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