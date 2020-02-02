Keçiörengücü’nü kaybetti

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de ikinci devreye kötü start veren Keçiörengücü dün de Adana Demirspor'a mağlup oldu: 1-3. Sezona iyi başlayan ancak son dönemde kötü gidişi durduramayan Başkent temsilcisi, sahasındaki son 4 maçın sadece birini kazanabildi. Mavi Şimşekler'e 3 puanı getiren golleri 51. dakikada Aias Aosman, 79. dakikada kendi kalesine Erdi Dikmen ve 90. dakikada Berk Yıldız kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 57. dakikada Erdi Dikmen attı. Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta,dedi.