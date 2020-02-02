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Keçiörengücü’nü kaybetti

Sezonun ikinci yarısına istediği gibi başlayamayan Başkent ekibi dün de evinde Demirspor’a kaybetti

Giriş Tarihi: 2.2.2020 ABONE OL
Keçiörengücü’nü kaybetti
TFF 1. Lig'de ikinci devreye kötü start veren Keçiörengücü dün de Adana Demirspor'a mağlup oldu: 1-3. Sezona iyi başlayan ancak son dönemde kötü gidişi durduramayan Başkent temsilcisi, sahasındaki son 4 maçın sadece birini kazanabildi. Mavi Şimşekler'e 3 puanı getiren golleri 51. dakikada Aias Aosman, 79. dakikada kendi kalesine Erdi Dikmen ve 90. dakikada Berk Yıldız kaydetti. Keçiörengücü'nün tek golü ise 57. dakikada Erdi Dikmen attı. Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Yüksek fiyatlardan alınmış oyunculardan kurulu bir takıma karşı çok iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Bu kaybı telafi edeceğiz" dedi.
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Keçiörengücü’nü kaybetti
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