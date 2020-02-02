Mahkeme, eşini öldüren sanığa iyi hal indirimi uygulamadı

ANKARA 5. Ağır Ceza Mahkemesinin, boşanma aşamasındaki eşi Döndü Şengül'ü öldüren Şükrü Şengül'e, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararında, sanık lehine haksız tahrik indirimi uygulanmasının mümkün olamayacağı vurgulandı. Açıklanan gerekçeli kararda, maktule Döndü Şengül'ün 4 Ocak 2019'da sanık Şükrü Şengül'den, müşterek çocukları E.Ş'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu, kızını da alarak annesinin evine yerleştiği belirtildi. Bunun üzerine sanık Şengül'ün maktuleyi sık sık arayarak şikayetinden vazgeçmesini söylediği ve "Seni öldürürüm, onlar benim çocuklarım sana vermem." diyerek tehdit ettiği kaydedilen kararda, olay günü saat 07.00 sıralarında sanığın evdeki ruhsatsız silahı alarak maktulün annesinin evine gittiği, aracı evin yakınlarına park ettiği ve Döndü Şengül'ün kızını okula bırakmasının ardından yanına gelerek konuşmaya başladığı aktarıldı. Konuşmanın tartışmaya dönüşmesi üzerine sanığın belindeki silahı çıkararak maktuleye 3 kez ateş ettiği ve Şengül'ün orada hayatını kaybettiği belirtilen kararda, sanığın oradan kaçtığının tanık beyanlarıyla anlaşıldığı ifade edildi. Kararda, "Sanık, soruşturma aşamasında verdiği beyanlarından farklı olarak mahkememizdeki savunmasında, maktulenin başka bir kişiyle ilişkisinin olduğunu belirtmişse de buna ilişkin dosyaya yansıyan herhangi bir delil bulunmadığı için sanığın maktulenin kendisini tahrik ettiği yönündeki savunmasına mahkememizce itibar edilmemiştir" ifadelerine yer verildi.

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