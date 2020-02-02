Öğrenciler kanser hastalarına aile oldu

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi öğrencileri, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastalarını odalarında ziyaret ediyor. Hastalarla sohbet ederek keyifli vakit geçiren öğrenciler, onlara kitap da okuyor. İlk olarak palyatif bakım ünitesi, tıbbi onkoloji kliniği ve hematoloji kliniğinde hayata geçirilen proje ile hasta ve hasta yakınlarının sosyal ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenirken hastaların; sosyal hayattan kopma, tedavi sürecinde umutsuzluğa kapılma gibi sorunlarla mücadele edilebilmesi de sağlanıyor. Aile sıcaklığının yaşatıldığı hastanede öğrenciler ile hastalar arasında manevi bir köprü kuruluyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, "Ailenizden Biri" projesi kapsamında öğrencilerin ortak bir müfredatta iki gün boyunca "manevi destek" konulu bir eğitim aldıklarını belirterek, "Eğitimden sonra özellikle pilot olarak seçtiğimiz onkoloji, palyatif ve hematoloji kliniğinde yatan hastalarımız ve hasta yakınlarımıza yönelik özellikle hastalıklar sırasında umutsuzluk, sosyal hayattan kopma gibi sorunlarla baş etmelerine yardımcı olma amaçlanıyor. Özellikle meslek hayatına atılmadan önce öğrencilerimizin; hastaların gözleriyle bu hastalıkları tanıma fırsatları da oluyor. Hem hastalarımız için hem de öğrencilerimiz için faydalı bir proje" diye konuştu.

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