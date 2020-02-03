Badmintoncu SİNEM’in hedefi Avrupa’da kürsüye çıkmak

Tekirdağ'da annesinin yönlendirmesiyle zayıflamak için başladığı badmintonda kısa sürede kendini geliştiren 14 yaşındaki milli sporcu Sinem Yıldız, 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda kürsüye çıkmayı hedefliyor.Ankara'da 6-9 Ocak'ta yapılan seçmelerde partneri Buğra Aktaş ile birinci sıradan seçilen Yıldız, 14-16 Şubat'da Fransa'da düzenlenecek 15 Yaş Altı Badminton Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.Milli sporcu Yıldız, "İlk başladığımda bana biraz zor geldi hatta bırakmayı da düşündüm. Sonra ailemin ve hocamın sayesinde devam ettim" dedi. Yıldız, spora devam ettikçe daha çok sevdiğini, ilk olarak okullar arası şampiyonalara katıldığını ve orada gümüş madalya kazandığını anlattı.Ankara'da yapılan şampiyonada üçüncü olduğunu ifade eden Yıldız, "Slovenya'daki bir şampiyonada çift bayanlarda bronz kazandım. Ankara'da yapılan seçmelerde birinci olduk ve şimdi Fransa'ya gideceğiz. Kaderim Ankara'da döndü diyebilirim. Şimdi hedefim Fransa'da kürsüye çıkmak. Haftada 6 gün antrenmana çıkıyorum. Bazen günde çift antrenman yapıyorum. Antrenmanlar 2-3 saat sürüyor. Çalışınca emeklerimin karşılığını alacağıma her zaman inanıyorum" dedi.İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Badminton Antrenörü Hüseyin Mert , "Çok hırslı ve mücadeleci bir sporcu. 4 yılda kendini geliştirerek ülkemizi Avrupa'da temsil etme hakkı kazandı. Bundan sonra şampiyonalarda kürsüde yer alacaktır" dedi.

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