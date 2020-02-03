BAŞKENTTE SU KUYRUĞU

BUGÜN NELER OLDU

Altındağ'da birçok mahallede günlerdir su problemi yaşanıyor. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimindeki ASKİ tarafından ilçedeki mahallelere su sağlanamaması, vatandaşları isyan noktasına getirdi. Altındağlı vatandaşlar ile AK Parti Ankara Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yavaş ve ekibini topa tuttu. Şahin, "İşte CHP Belediyeciliği!!! Altındağ'ın birçok mahallesinde günlerdir su yok. Kış günü Ankaralılara reva mı bu Mansur Yavaş?" diyerek sitem etti.Mahalledeki su sorununu çözemeyen yetkililer, çareyi su tankerlerini bölgeye göndermekte buldu. Semtin belirli noktalarına gelen su tankerleri aracılığı ile vatandaşlar su kuyruğuna girerek bidonlarla su taşıdı.Ankara'daki bu görüntüler akıllara İzmir'i getirdi. İzmir'de de birçok bölgede su kesintileri yaşanmış ve vatandaş su kuyruğuna girerek tankerlerden bidonlara doldurdukları suları evlerine taşımıştı. İzmir'den sonra Ankara'da da aynı durumun yaşanması akıllara yerel seçimlerden önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'yi İzmir gibi yöneteceğiz" sözlerini getirdi.