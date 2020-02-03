Celal Fedai ‘Türkiye’nin Kaderi’ni anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Kültürve sanat etkinlikleri kapsamında konser, seminer ve konferanslara aralıksız devam eden Mamak Belediyesi, Musiki Muallim Mektebi'nde bu kez "Türkiye'nin Kaderi" kitabının yazarı Dr. Celal Fedai'yi ağırladı. "Türkiye'nin Kaderi" kitabını Türkiye'nin içinde bulunduğu aktüel meselelere yorum getirmek amacıyla yazdığını anlatan Fedai, bugüne kadar kaleme aldığı eserlerin teorik incelemeler olduğunu, bu çalışmanın aktüel konuları ele alması bakımından diğerlerinden ayrıldığını ifade etti. Kitabında bugünün siyasi ve toplumsal problemlerine kültür ve düşünce tarihinin içerisinden izahatlar getirmeye gayret ettiğini aktaran Fedai, "Biz tarihi kaderimizi Selçuklular ve Osmanlılarla birlikte ele alırız. Türkiye'de farklı düşünen herkes bir noktada Türkiye'nin tarihi bir mecburiyeti olduğunu kabul etmelidir. Aslında Türkiye'nin kaderi dediğimiz onun tarihinden ileri gelen kaderidir" dedi.