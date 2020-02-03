Enes’in bisiklet hayali gerçek oldu

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BUGÜN NELER OLDU

Enderuni Ortaokulu öğrencisi Enes Albay'ın bisiklet hayali gerçekleştirildi. Annesi Nazlı Albay(38) ile birlikte Başkan Altınok'u ziyaret eden Enes, bisiklet isteğini Başkan Altınok'a bildirdi. Başkan Altınok da, Keçiören Şehit Kubilay Mahallesinde ikamet eden Enes ve annesi Nazlı Albay ile bir süre sohbet ettikten sonra Özel Kalem Müdürlüğü'ne talimat vererek Enes'e bisiklet hediye etti. Enes'in annesi Nazlı Albay "Enes'in birçok arkadaşının bisikleti vardı ve bizden de sürekli bisiklet istiyordu. Biz de ekonomik durumumuz nedeniyle bisikleti Başkanımız Turgut Altınok'tan rica ettik. Kendisi de beni ve Enes'i kırmadı hemen bir bisiklet hediye etti. Allah başkanımızdan razı olsun, kendisini başımızdan eksik etmesin" dedi. Özel Kalem Müdürlüğüne verdiği talimatla Enes'e bisiklet hediye eden Başkan Altınok, "Çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceğidir. En önemli hazinemiz, en önemli değerlerimizdirler. Onların hayallerini gerçekleştirmek bizim için eşsiz bir mutluluktur. Enes de yeni bisikletine güle güle binsin, rotası daima iyilik ve güzellik olsun" dedi.