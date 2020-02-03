Haymana standına EMITT’de büyük ilgi

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Haymana, dünyanın en büyük turizm fuarlarından olan ve 24. kez gerçekleştirilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) bir kez daha tanıtıldı. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan ve açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yaptığı fuara dünyanın 100'e yakın ülkesinden de katılım sağlandı. Fuarı ziyaret eden vatandaşlar ve turizmcilerin Haymana standına ilgisi büyüktü. Stand görevlilerinden ve Haymana Belediyesi yetkililerinden Dünyanın En İyi Termal Suyu olarak tescillenen ve Kurtuluş Savaşı'nın Son Kalesi olan Haymana hakkında bilgi alan vatandaşlar Haymana'yı mutlaka ziyaret edeceklerini ifade etti. Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut fuar sırasında katıldığı canlı yayında Haymana hakkında bilgiler verdi, yayının ardından programı izleyen vatandaşlar Haymana standını ziyaret etti. Haymana'nın tanıtımı için hazırlanan materyallere de yoğun ilgi gösteren vatandaşlar zaman zaman izdihama da yol açtı.