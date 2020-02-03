Kaza için otobüs şoförünü vuracaktı

BUGÜN NELER OLDU

Olay, Altındağ Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cenk Kolcu, kullandığı otomobiliyle, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyrederken aynı istikamette ilerleyen Mustafa Dün'ün kontrolündeki Tokat Belediyesi'ne ait Bursa'dan Tokat'a voleybolcuları taşıyan otobüsün önünü Mamak yol ayrımında kesti.Otomobilden inen yolcu Muharrem Kolcu, kendilerine çarptığını iddia ettiği otobüsün şoförüne silahını doğrultarak ateş etmeye çalıştı. O sırada olay yerinde bulunan ve durumu fark eden trafik polisi, Muharrem Kolcu silahını doldururken son anda müdahale ederek şüphelinin ateş etmesini engelledi. Kısa sürede olay yerine gelen diğer trafik polisleri, Muharrem Kolcu ile Cenk Kolcu'yu etkisiz hale getirirken uzun namlulu silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Muharrem Kolcu'nun silahını ele geçiren polisler, ikinci bir silahın olduğu iddiasına yönelik otomobili didik didik aradı. İkinci silahı bulamayan polis ekipleri, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında şüphelileri gözaltına alarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.